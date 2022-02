Proficua e lunga conversazione questa mattina attraverso una conference call con l’Amministratore Unico di Egrib l’architetto Canio Santarsiero e l'ingegnere Donato Larocca ai quali il Sindaco Pittella ha sottoposto alcune questioni prioritarie che riguardano la città di Lauria.

Sono state evidenziate le criticità presenti nell’area industriale di Galdo. Tale area ha infatti subito negli ultimi anni una considerevole espansione con un importante incremento delle attività insistenti su di essa. Questo ha comportato una serie di problematiche inerenti la regimentazione delle acque. In particolare la rete fognaria risulta essere insufficiente soprattutto nel corso di eventi pluviometrici di considerevole entità.

Sarebbe quindi oltremodo opportuno effettuare delle verifiche sulla rete fognaria per capire se è sufficiente una suddivisione del sistema tra acque nere (di fognatura) e acque bianche (acque piovane), o è comunque necessario un adeguamento del sistema fognario. Ciò anche in vista della messa in esercizio del nuovo depuratore a servizio dell'impianto di trattamento dei Rifiuti solidi urbani di Carpineto oltre che di nuove attività che si intendono avviare nell'area.

Sono state inoltre sottoposte le criticità inerenti l’area della Sinnica che nel tempo è divenuta il polo produttivo e commerciale del nostro territorio. E’ pertanto necessario programmare e finanziare la rete fognaria in un’area fortemente insediata.

Evidenziate e sottoposte all’Egrib anche alcune criticità assolute derivanti della mancanza di rete idrica in aree quali Timparossa, Seta, Gremile e altre aree sul territorio comunale.

Il Sindaco Pittella ha apprezzato l’attenzione e la disponibilità nel verificare le possibili soluzioni finanziarie anche a valere sui fondi europei o sul PNRR per dare risposte a queste questioni. E’ stato convenuto di rafforzare il rapporto di collaborazione tra amministrazione cittadini ed Egrib e di tenere un prossimo incontro di verifica tra un mese.