“C'è l'impegno da parte degli assessori regionali Fanelli e Leone a richiedere ufficialmente la possibilità di consentire la caccia al cinghiale in tutti i periodi dell’anno e per raggiungere questo risultato nei prossimi giorni verrà proposta al Consiglio reg... -->continua

E’ lucana la fiaba che continuano raccontare agli italiani sulla riduzione delle bollette energetiche con investimenti per valorizzare i giacimenti della Basilicata e del resto d‘Italia, l’arrivo di nuovi gasdotti e la realizzazione di nuovi stoccaggi. Per cir... -->continua

“Accogliamo di buon grado la notizia diramata dall’Anas della riapertura nella giornata di venerdì 28 gennaio della SS 95 nell’ambito dei lavori di realizzazione della variante al centro abitato di Brienza. Ringraziamo inoltre il Prefetto di Potenza, Michele C... -->continua