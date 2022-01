Il Comune di Episcopia in collaborazione con la Regione Basilicata ha organizzato nella giornata di ieri lo screening a tutta la popolazione scolastica per il rientro in sicurezza lunedì 10 gennaio. Dopo aver riscontrato nella propria comunità 22 positivi , per i quali si è provveduto nell’immediato a porli in quarantena e a fare i relativi tracciamenti , si è voluto avere la sicurezza per i ragazzi in età scolastica. Sono stati fatti circa 200 tamponi e fortunatamente sono risultati tutti negativi. È stata una giornata impegnativa ma ne è valsa la pena. Ringraziamo di cuore i medici locali , il personale infermieristico ,i ragazzi del servizio civile e il personale scolastico e comunale per aver permesso la buona riuscita della giornata. Un grazie soprattutto ai ragazzi e alle loro famiglie che con disponibilità e collaborazione si sono sottoposto tutti allo screening. Con l’augurio per tutti di uscire fuori da questa pandemia in tempi brevi.