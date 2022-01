Centocinquanta i test rapidi previsti per la popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo A. Ilvento di Garaguso come screening prima del rientro a scuola. Scaglionati per fasce di età, al fine di evitare assembramenti, si sono presentati alla farmacia comunale gli alunni, il personale docente e il personale Ata per sottoporsi al test. “ L’efficienza della farmacia comunale che, ” ha spiegato il sindaco Francesco Auletta “in collaborazione col vice sindaco Girolamo Costanzo e l’assessore Rosa Marchiesella ha permesso di mettere in campo un programma dettagliato di come svolgere l’intera giornata dello screening. Noi abbiamo aderito come amministrazione con grande senso di responsabilità a quelle che sono state le direttive Nazionali e Regionali interagendo anche con la scuola . Ritengo che questo sia uno strumento valido e di aiuto nel voler monitorare nell’immediato una situazione pandemica che purtroppo in questo periodo dell’anno ha fatto registrare un tasso di contagio molto alto. Anche se ad oggi a Garaguso la situazione è sotto controllo con l’ufficialità di solamente due casi positivi, io sono dell’avviso che ritardare l’apertura della scuola in presenza di almeno due settimane potrebbe fare abbassare la curva dei contagi, nel frattempo ci siamo preparati comunque per il rientro di lunedì garantendo la massima efficienza e pulizia delle strutture scolastiche”. Tra i primi tamponi ad essere processati quello della dirigente scolastica professoressa Elena Labbate che all’apertura della farmacia si è recata a Garaguso. Anche la dirigente scolastica ha dichiarato di essere pronta per il rientro a scuola, il suo appello, rivolto a tutta la popolazione scolastica del suo Istituto, è stato quello di dare una massima adesione, perché più alto è il numero dei partecipanti tanto più è attendibile il risultato, che permetterà di intervenire nell’ottica della sicurezza e salvaguardia della salute di tutti.