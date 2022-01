Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione da parte di un cittadino marateota.



L’altro ieri , 3 gennaio 2022, dalla piattaforma della Regione Basilicata, si rilevano n. 74 positivi attivi nel comune di Maratea. “Ieri mattina a Lauria sono stati effettuati molti tamponi molecolari sia per il monitoraggio dei contatti diretti che per capire l’evoluzione della malattia nelle persone positive. A partire da oggi pomeriggio contiamo di ricevere i nuovi dati che ci daranno il quadro aggiornato dell’andamento epidemiologico”, spiega il sindaco Stoppelli. “Oggi 5 gennaio il governo dovrebbe adottare importanti misure di contrasto alla diffusione del Covid 19 ed indicare i tempi della ripresa delle attività didattiche dopo le vacanze di Natale. In base alla data definitiva di riapertura delle scuole organizzeremo lo screening per garantire un rientro in sicurezza. Stiamo definendo con la struttura commissariale la data per l’open day vaccinale in programma nei prossimi giorni”, conclude il primo cittadino. Maratea sta vivendo una situazione di assembramenti documentata nelle foto e nei video, e poi si chiede di adottare delle misure di contrasto. Maratea in questi giorni sta vivendo un flusso di visitatori dai paesi limitrofi attratti dalla pista di ghiaccio e dalle manifestazioni, come si vede dalle foto su facebook nella pagina “Centro storico di MARATEA”.