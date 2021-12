Nel 2021 Anas in Basilicata – per soli lavori di manutenzione programmata – ha progettato lavori per oltre 100 milioni di euro e prodotto oltre 35 milioni di euro per interventi di manutenzione programmata (dei quali oltre 10 per le nuove pavimentazioni) e circa 30 milioni di euro per le nuove opere.

“Sono numeri importanti, che tracciano un bilancio assolutamente positivo dell’anno che sta per concludersi – ha affermato Carlo Pullano, Responsabile di Anas Basilicata – sia per quanto concerne le progettazioni tutte relative a interventi già finanziati (alcuni dei quali prenderanno il via già a partire dal prossimo anno), sia per quanto riguarda le produzioni nei cantieri attivi nonostante la pandemia che ha segnato negativamente, soprattutto, la prima parte dell’anno, nonostante le difficoltà negli approvvigionamenti per il caro delle materie prime.

Da diversi anni – ha proseguito l’Ing. Pullano – a livello aziendale, infatti, Anas è passata da una manutenzione straordinaria ad una manutenzione programmata, che tiene conto delle reali condizioni delle infrastrutture e dell’importanza delle direttrici, con l’obiettivo di abbandonare la logica dell’intervento saltuario in favore di attività programmate”.



Oltre al mantenimento dell’opera, infatti, si punta ad aumentarne la durata nel tempo ed a garantire all’utenza stradale maggiori standard di sicurezza e confort nel viaggio.