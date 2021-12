Ci risulta che la quasi totalità delle aziende del TPL e del TPU hanno pagato le tredicesime mensilità.



Rimangono insoluti i pagamenti della tredicesima mensilità e stipendio da parte dell’azienda Trotta Bus che gestisce il trasporto urbano di Potenza e dell’azienda Rocco che vanta, in negativo, il mancato pagamento di diverse mensilità e della tredicesima. Sono circa 160 i lavoratori, che fanno capo a due aziende, che ancora non hanno ricevuto la tredicesima.



Ormai per queste due aziende c’è bisogno di intervenire con dovuta pressione e obbligo perché adempiano agli obblighi contrattuali.



Come Uiltrasporti abbiamo sottolineato e posto con determinazione il problema alle competenti autorità, senza nasconderci in dietrologie, perché i lavoratori non possono subire situazioni di sofferenza da parte di aziende che non riescono ad avere un normale badget sufficiente per garantire gli impegni contrattuali sottoscritti.

Ribadiamo, convinti e decisi, che l’amministrazione comunale di Potenza e la Regione Basilicata debbano intervenire con la massima urgenza nel definire queste assurde inadempienze anche con eventuali assegnazioni dirette ad aziende sane che possano garantire la normale retribuzione ai lavoratori che continuano ad adoperarsi con la massima abnegazione per garantire il normale servizio.





Segretario Regionale Generale Uiltrasporti Basilicata

Antonio Cefola