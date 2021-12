5/12/2021 - Bolognetti: Non ci sono untori, ma solo troppi bugiardi

Cari terroristi, cari invasati, cari detentori di non so quale verità, cari governanti del nulla, cari crociati, cari scienziati che avete ridotto la scienza a dogma e a scienza di regime. A tutti voi che avete trasformato una tragedia collettiva in farsa, a v...-->continua