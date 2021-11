的l concetto di Medicina di Genere indica non solo la ricerca e l誕pplicazione di terapie mirate alle donne. Indica in maniera pi incisiva un percorso dove la scienza medica considera gli uomini e le donne nelle loro diversit di livelli culturali, contesti ambientali e sociali che determinano comportamenti e stili di vita.



Lo ha affermato la Consigliera regionale di parit, Ivana Pipponzi, che con il Cug dell但zienda sanitaria di Matera ha organizzato un convegno sul tema 鉄alute, cultura e differenze di genere in programma domani a Casa Cava nella Citt dei Sassi.



的niziative come queste ha detto - sono in continuit con tutte quelle dove favorita l弛ttica di genere, perch solo attraverso la comprensione delle differenze possiamo combattere in maniera fattiva il problema della violenza sulle donne. La violenza di genere ha continuato la Consigliera Pipponzi considerata, come ci ricorda la convenzione di Istanbul all誕rticolo 3, la pi grave discriminazione di genere e, in ogni caso, una violazione dei diritti umani. E un fenomeno che fonda le sue radici sugli stereotipi e sui pregiudizi e, comunque, su una cultura ancora patriarcale. Nella violenza di genere emerge con tutta la sua evidenza il persistente divario uomo donna, palese soprattutto nell誕mbito del mondo del lavoro ed economico. Laddove ci sono stereotipi pregiudizi e divari si vanno a rinfocolare le discriminazioni di genere con le sue conseguenze pi estreme: le violenze e il femminicidio. Dobbiamo portare avanti una rivoluzione culturale che vada proprio nel senso di favorire la parit di genere sin dalle scuole in famiglia e naturalmente in tutti i consensi istituzionali, favorendo in tutti in modi la cultura dell段nclusione, unica strada per sconfiggere la subalternit uomo-donna.