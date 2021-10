Si è tenuto ieri, in diretta Facebook, un incontro tra il Presidente della Regione Vito Bardi, il nuovo Sindaco di Melfi Giuseppe Maglione e una delegazione di dipendenti e collaboratori di Polimedica. Il confronto è servito per fare il punto della situazione in merito alla ... -->continua

19/10/2021 - Muro L.,il sindaco:'A lavoro con l'assessore per il campo sportivo in sintetico'

"Nella giornata di ieri abbiamo approvato in Consiglio Comunale l’autorizzazione per un mutuo a tasso zero tramite l’Istituto del Credito Sportivo pari ad € 594.985,70 per la realizzazione del campo sportivo in erba sintetica. Ci tengo a precisare che non era ...-->continua