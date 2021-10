15/10/2021 - Articolo Uno Basilicata in piazza accanto a CGIL, CISL e UIL

Articolo Uno Basilicata parteciperà alla manifestazione indetta a Roma da CGIL, CISL e UIL. Essere in piazza San Giovanni, sotto le bandiere dei sindacati confederati, non è una scelta di parte, ma un dovere civico e morale.



Saremo a Roma per lanciare...-->continua