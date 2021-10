L’educazione alla pace per il progresso degli individui e delle comunità,

il titolo di una importante conferenza internazionale che ha avuto luogo

ieri sera 12 ottobre presso il Senato della Repubblica a Palazzo Madama.

L’iniziativa è stata organizzata dal Senatore Arnaldo Lomuti.



Di fronte ad un mondo afflitto dalla pandemia, dalle emergenze ambientali e climatiche, con effetti devastanti su questa terra, con la sempre più crescente aggressività delle persone, conflitti esterni ed interni e guerre, che devastano le comunità e le singole persone, abbiamo una responsabilità, prenderci cura della collettività, di fare dei passi positivi che possano produrre un impatto sulle persone e sulla società, ha dichiarato Lomuti, aggiungendo che dobbiamo trovare risposte soddisfacenti al bisogno delle persone, specialmente dei giovani e approntare degli strumenti adeguati.



Alla conferenza erano presenti altre al Senatore Lomuti, la Sottosegretaria di Stato per l’Educazione, Barbara Floridia, Prem Rawat Ambasciatore di Pace, a cui la Regione Basilicata, la Provincia e la città di Potenza hanno conferito in passato onorificenze per i suoi meriti, il Segretario Generale Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO Enrico Vincenti e DANILA DE LUCIA della Commissione Istruzione Pubblica e Beni Culturali.



La conferenza seguita in streaming in tutto il mondo ha evidenziato

che è fondamentale includere in modo più efficace il tema della pace nei processi educativi e formativi, perchè la pace porta con se libertà e responsabilità, per questo bisogna agire nei processi di formazione per aumentare la consapevolezza pubblica ed individuale e preparare i giovani con la formazione, la conoscenza ed esperienza necessari per costruire un mondo pacifico.

Lomuti e la Sottosegretaria Floridia hanno ribadito il loro impegno affinchè con i fondi del PNRR si investa per favorire la formazione di cittadini consapevoli che contribuiscano alla convivenza, alla solidarietà, al rispetto della dignità umana e allo sviluppo sostenibile della Terra.