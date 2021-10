Continua la crescita territoriale di Fratelli d’Italia in Basilicata con la nascita del nuovo circolo a Rapolla.

Una nuova casa per tutti i cittadini che ritrovano nei valori del partito di Giorgia Meloni, nella sua coerenza una politica sana, fatta per passione, alternativa al centrosinistra.

La buona politica che Fratelli d’Italia sta portando avanti in Regione, nel capoluogo Potenza e in altre realtà territoriali è la spinta che avvicina numerosi cittadini al nostro partito.

Un lavoro di radicamento sul territorio, dovuto anche all’attività di aggregazione del nostro Assessore Gianni Rosa, che ha consentito la nascita di questo nuovo circolo.

I tesserati di Rapolla hanno eletto Bruno Di Tolve come portavoce. Siamo certi che Bruno, cui vanno gli in bocca al lupo del Segretario provinciale di Potenza Giuseppe Giuzio e di tutti i ‘fratelli’ lucani, saprà ben interpretare i valori del nostro partito e farsi portavoce delle esigenze della comunità di Rapolla.



Giuseppe Giuzio

Segretario Provinciale FdI Potenza