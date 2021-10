Soddisfatti per aver contribuito ad impegnare la giunta regionale all’Integrazione dei fogli mappali relativi alle gelate e brinate eccezionali 8-9 aprile 2021 nelle Province di Matera e di Potenza.



Nonostante fosse stato accolto lo stato di calamità con il decreto del Ministero dell Politiche Agricole, molti agricoltori ci avevano segnalato l’esclusione di diverse aree danneggiate dagli eventi atmosferici dell’8 e 9 aprile 2021 e quindi della non esaustività e dell'incompletezza dei fogli mappali individuati dalla delibera predisposta dalla giunta regionale.



Ci auguriamo che questi correttivi vengano immediatamente posti in essere in maniera tale da rendere meno problematica la procedura di ristoro per gli agricoltori interessati.



Ricordiamo che in quella occasione l'ortofrutta lucana è stata duramente provata e non è stato risparmiato neanche il settore apistico, per il quale il ministero - secondo quanto affermato dalla Regione Basilicata - stanzierà fondi dedicati.







Gianni Perrino



Portavoce M5S Basilicata - Consiglio Regionale