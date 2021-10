“L'attacco squadrista alla Cgil è un attacco che mina le fondamenta democratiche della nostra Repubblica". E' questo il commento del portavoce nazionale del Psi nonchè segretario regionale Psi di Basilicata, Livio Valvano che in una nota ha espresso la solid... -->continua

Angelo Summa, segretario regionale CGIL, attraverso di te rivolgo i miei sentimenti di solidarietà a tutti i dirigenti ed iscritti alla Cgil della Basilicata per il vile e gravissimo attacco alla vostra sede sindacale nazionale. Il sindacato è da sempre un pre... -->continua