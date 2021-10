Siamo in tanti a chiederci quando avverrà la fatidica apertura dell’ultimo tratto della Bradanica attualmente in stand-by a causa di alcune opere di collaudo. Sono stati tanti gli annunci in questi mesi, ma l’unico risultato è stato quello di posticipare ulter... -->continua

8/10/2021 - Renzi lunedì 11 ottobre a Matera e Potenza

Matteo Renzi sarà in Basilicata lunedì 11 ottobre per un tour a Matera e Potenza. Anche in virtù dei risultati positivi ottenuti alle scorse elezioni amministrative da Italia Viva, l’ex presidente del Consiglio farà tappa in Basilicata per la presentazione del...-->continua