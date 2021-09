“La campagna vaccinale in Basilicata affronta un nuovo step: gli Over 80 ossia le persone con età minima di 80 anni (data di nascita 1941 e precedenti) e gli ultrafragili, da lunedì 4 ottobre potranno ricevere la terza dose. La condizione necessaria è che siano trascorsi alm... -->continua

“Per fronteggiare le problematiche legate all’erosione di redditività lungo la filiera del latte bovino sono necessari programmazione e investimenti. Per questo, invito il ministro Patuanelli, che ha dimostrato grande attenzione e sensibilità alla situazione c... -->continua