Dopo quanto è accaduto al Comune di Policoro dove il consigliere eletto nella lista di Forza Italia ha fatto da “stampella” al sindaco e all’Amministrazione di centrosinistra, salvandoli dall’inevitabile e necessario scioglimento del Consiglio, c’è bisogno di una reazione forte e decisa del partito. Insieme all’assessore Leone sono in attesa, nelle prossime 48 ore, di un provvedimento adeguato alla gravità del comportamento attuato, prima di assumere nostre decisioni. In gioco c’è la credibilità e l’immagine del partito oltre che nell’importante città della provincia di Matera in tutta la Basilicata. Chi ha la massima responsabilità di direzione politica di Forza Italia in regione deve esercitarla senza tentennamenti e sottovalutazioni.