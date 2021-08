"Seguo con attenzione la notizia dell'incendio scoppiato oggi nella discarica di 'La Martella', alle porte di Matera. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per domare le fiamme, insieme all'Arpa, alla Guardia forestale, alla Polizia, alla Protezione civile e alle altre forze dell'ordine. Da prime informazioni raccolte pare che si debba escludere l'origine naturale. Il rilascio di fumi può essere nocivo per la salute dei cittadini e per l'ambiente, e proprio per questo motivo sono state già disposte misure per la rilevazione di eventuali contaminanti. Sono in contatto costante con il Prefetto di Matera per conoscere l'evoluzione dell'incendio. In ogni caso, auspico vivamente che sia ultimata in tempi celeri la bonifica della discarica, soggetta a infrazione comunitaria dal 2017".







Lo ha dichiarato il senatore Saverio De Bonis a proposito dell'incendio divampato oggi nella discarica di "La Martella", nei pressi di Matera.