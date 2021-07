L’associazione nazionale dei Comuni della Basilicata non va assolutamente svilita per meri tatticismi partitici. Non sarebbe cosa utile per il prestigio e la credibilità di un organismo così importante l’eventuale forzatura da parte del Direttivo volta a eleggere un nuovo presidente al di fuori del consesso assembleare senza il protagonismo di tutti e 131 comuni lucani.

Si ricorda che è da fine aprile 2021, che l’Anci di Basilicata è già guidata in via ‘straordinaria’ da un reggente per le avvenute dimissioni dell’ex presidente Salvatore Adduce.

Come è noto, lo stesso Adduce fu rieletto in sede di congresso e a 5 anni dalla sua prima elezione, il 15 ottobre 2019, pur non essendo sindaco, per garantire all’Anci una guida autorevole al fine di evitare divisioni inutili e dannose per la stessa Associazione dei comuni lucani.

Oltretutto va ricordato che il prossimo 25 ottobre si voterà in ben 26 Comuni, 6 nel materano e 20 nel potentino, per il rinnovo delle amministrazioni. Elezioni che porteranno a una inevitabile ricomposizione dell’assemblea dell’Anci Basilicata.

Anci rappresenta tutte le comunità di Basilicata, il confronto che deve portare a una scelta della sua guida deve essere democratica e partecipata, non può essere la decisione di un circolo ristretto.

Mario Guarente Sindaco di Potenza

Vincenzo Zito Sindaco di Montescaglioso

Pasquale Montano Sindaco di Corleto Perticara

Claudio Borneo Sindaco di San Chirico Raparo

Amedeo Cicala Sindaco di Viggiano

Franco Genzano Sindaco di Cancellara

Pasquale Pepe Sindaco di Tolve

Giuseppe Mecca Sindaco di Avigliano

Paolo Cillis Sindaco di Pietragalla

Amedeo Ranucci Sindaco di San Martino d'Agri

Francesco Sindaco di Tramutola

Luigi De Lorenzo Sindaco di Aliano

Vincenzo Carbone Sindaco di Tricarico

Marco Zipparri Sindaco di Marsicovetere

Paolo Campanella Sindaco Castelluccio Sup.

Michele Greco Sindaco di Paterno

Maria Anna Falvella Sindaco di Calvello

Maria Di Lascio Sindaco di Lagonegro

Egidio Vecchione Sindaco di Episcopia

Antonio Rubino Sindaco di Moliterno

Lino De Luise Sindaco di Spinoso

Filippo Sinisgalli Sindaco di Missanello

Rossana Musacchio Adorisio Sindaco di Maschito

Fausto De Maria Sindaco di Latronico

Giovanni Setaro Sindaco di Muro Lucano

Gianluca Palazzo Sindaco di Rotondella

Francesco Antonio Calabrese Sindaco di Noepoli

Renato Iannibelli Sindaco di San Costantino Albanese

Romano Cupparo Sindaco di Francavilla sul Sinni

Valentina Viola Sindaco di Chiaromonte

Domenica Paglia Sindaco di Cersosimo

Mosè Antonio Troiano Sindaco di San Paolo Albanese

Livio Valvano Sindaco di Melfi