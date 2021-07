La Voce della Politica

20/07/2021 - Edilizia, Metta: 'Nuovi fondi per affitti famiglie sgomberate'

Un contributo straordinario in favore dei comuni di Irsina, Pisticci, Maratea e Pomarico sarà concesso dal Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata per far fronte “alle spese sostenute per la diversa sistemazione residenziale dei nuclei ...-->continua

20/07/2021 - Libera Basilicata e la catena di memoria per non dimenticare

Uno scatto in cui la nostra Memoria diventa, simbolicamente, richiesta di verità. Quella verità che

dopo 29 anni ancora non conosciamo. Libera Basilicata ha voluto celebrare così l’anniversario della strage

di via D’Amelio, dove morirono il giudice Pao...-->continua

20/07/2021 - Bolognetti: Venerdì, 23 luglio, ‘azione dimostrativa’ a Potenza

E’ scattato l’assalto all’arma bianca, coltello fra i denti, per costringere anche coloro che non vorrebbero a farsi inoculare sieri sui quali continuano a pesare non pochi dubbi per ciò che concerne sicurezza ed efficacia.

I cultori della linea macronian...-->continua

20/07/2021 - Ex Auchan, sottoscritto accordo base

Un accordo base per la realizzazione di un piano di reindustrializzazione per la salvaguardia dei livelli occupazionali del sito produttivo inattivo “ex Auchan”, in territorio di Melfi, è stato sottoscritto oggi da Regione, sindacati (Cgil, Cisl, Uil), sindaci...-->continua