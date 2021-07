“Mi fa piacere sottolineare due aspetti della nostra azione amministrativa, specialmente nell’ambito della Sanità: non guardiamo le tessere di partito e rispettiamo il lavoro di chi effettua le selezioni. Si tratta di due innovazioni rispetto al passato, che capisco possano scuotere le cattive abitudini e un certo modo di intendere la cosa pubblica di una determinata parte politica”. Lo afferma in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Basilicata, Rocco Leone.



“Da medico, prima che da assessore, ritengo che il valore del professionista non dipenda dalle idee politiche, naturalmente. Non a caso recentemente in Basilicata è stato scelto - dal Direttore generale dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza - un bravissimo professionista per l’incarico di direzione dell’Unità operativa complessa (Uoc) di Cardiologia, che come si potrà riscontrare in rete, ha un impegno politico in prima persona con il Partito democratico. Per me non è un problema. Qualche anno fa, lo sarebbe stato. E invece, per risollevare la Sanità lucana, noi abbiamo il dovere di guardare solo al merito. E avendo a cuore la legalità, dobbiamo rispettare le procedure e chi seleziona. Mi rendo conto che sono due concetti “alieni”, ma i lucani hanno chiesto e chiedono il cambiamento. E non vogliono tornare indietro. Sono sicuro che i cittadini apprezzano e sono con noi in questa battaglia inedita”, chiude Leone.