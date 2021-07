La pianificazione e la programmazione ambientale, anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile del turismo, è stato l’oggetto del mio intervento di ieri al convegno: Maratea nel futuro: ambiente, turismo e infrastrutture. Non si può parlare di turismo sostenibile se non si considera l’impatto sull’ambiente. E non si può parlare di ambiente se non si considerano i bisogni dei cittadini. Questo è lo sviluppo sostenibile. Questo è il futuro della Basilicata.



Fondamentale è capire dove vogliamo andare, perché e come arrivarci è fondamentale per realizzare il futuro che immaginiamo per la nostra terra. La pianificazione e la programmazione è ciò che è mancato in Basilicata. I provvedimenti passati sono stati solo emergenziali, per riparare a problemi contingenti, o a pioggia.



Purtroppo anche la tutela ambientale è un aspetto in cui la carenza di pianificazione degli anni passati ha inciso notevolmente.



Esempio emblematico il Piano Coste. La mia prima sollecitazione per l’approvazione del Piano Coste risale al 2014, a quando ero consigliere regionale. Il Piano coste, propedeutico all’approvazione del Piano Lidi, è fondamentale non solo per consentire la programmazione di interventi a tutela dell’ambiente costiero ma anche per la programmazione turistica.



Quando mi sono insediato, avevo promesso che ci avrei lavorato da subito e, oggi, posso affermare che un’altra promessa è stata mantenuta perché la scorsa settimana abbiamo approvato il Piano stralcio della Costa ionica.



La tutela ambientale ha cambiato metodo: un approccio integrato pianificatorio che ha come obiettivo il controllo, sì, ma anche l’implementazione della qualità territoriale ed ambientale attraverso l’uso sostenibile delle risorse.



Il vero cambiamento è pensare al futuro, programmandolo, ponendo le basi che ci permetteranno nel medio e lungo periodo di raggiungere gli obbiettivi che ci siamo prefissati.