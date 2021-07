A seguito della ricognizione condotta dall’Ufficio dell’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020 sugli Avvisi regionali emanati a favore delle imprese della Città di Potenza, è stato accertato che 7,259 milioni di euro sono nella disponibilità del Comune capoluogo. E’ quanto comunicato in un incontro presso gli uffici dell’Assessorato alle Politiche di Sviluppo e Lavoro convocato per programmare le risorse del PO FESR Basilicata 2014-2020 per le misure a sostegno delle imprese da inserire nella Strategia di Sviluppo Urbano della Città di Potenza. All’incontro hanno partecipato l’Assessore alle Politiche di Sviluppo e Lavoro, Francesco Cupparo, l’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020, Antonio Bernardo, e in rappresentanza del Comune di Potenza, la dirigente Anna Rossi.



E’ stato evidenziato, analogamente con quanto accaduto nell’interlocuzione con la Città di Matera, che nella maggior parte degli Avvisi, oltre allo stanziamento destinato all’intero territorio regionale, erano state stanziate anche le risorse dell’ITI (Investimento territoriale Integrato) della città di Potenza per le imprese ubicate nel territorio cittadino. Di fatti, la maggior parte delle imprese sono state finanziate rientrando nello stanziamento dedicato all’intero territorio regionale, così determinando una quota di risorse non utilizzate riservate alla città di Potenza che possono essere quindi ulteriormente programmate.



Questo primo incontro con il Comune di Potenza, evidenzia l’Assessore Francesco Cupparo, è propedeutico per avviare celermente l’attivazione delle risorse mediante un Avviso dedicato alle imprese ubicate nella Città di Potenza volto a finanziare programmi di investimento utili alla ripresa economica da ultimare entro il 31 dicembre 2023 che è la data ultima di rendicontazione delle risorse del PO FESR Basilicata 2014-2020.



Entro metà luglio il Comune di Potenza invierà alla Regione una proposta contenente i settori e le tipologie di investimenti ritenuti prioritari al fine di consentire agli Uffici regionali di predisporre il relativo Avviso pubblico rivolto alle PMI della Città di Potenza.