29/06/2021 - Merra: “Il Commissario straordinario Vera Fiorani in Basilicata”

L’amministratrice Vera Fiorani sarà in Basilicata per fare il punto sulle opere strategiche del territorio lucano, in particolare sulla tratta ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella, per la quale è stata nominata commissario straordinario. Lo annuncia l’assessore regional...-->continua

29/06/2021 - Denunce a Inail infortunio da Covid, Tortorelli (Uil): 'Non abbassare la guardia

Il 17esimo report sugli infortuni sul lavoro da Covid-19, pubblicato dall'Inail, conferma la necessità in Basilicata, in tutti i luoghi di lavoro, di non abbassare la guardia e quindi del più rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e parall...-->continua

29/06/2021 - Braia: cibo diritto per tutti, da Matera partono finalmente messaggi forti

“Food For Earth. Cibo come diritto di tutti i popoli, la transizione ecologica dei sistemi agro-alimentari globali per nutrire e contestualmente proteggere il nostro pianeta. Con un pizzico di orgoglio, guardando indietro al lavoro fatto negli ultimi anni, anc...-->continua

29/06/2021 - Lavoro nei campi, Crpo chiede ordinanza simile alla Puglia

La Commissione Regionale Pari Opportunità di Basilicata in una lettera al Presidente Bardi ha chiesto l’immediata adozione di un’ordinanza che, come avvenuto in Puglia, vieti il lavoro agricolo “in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12,30 ...-->continua

29/06/2021 - Meritocrazia Italia: 'una riforma fiscale a partire dall'Agenzia delle Uscite'

Si apre una fase molto importante per l’economia del Paese.

È pacifico che, per una ripresa economica reale, è indispensabile una riduzione delle imposte sia in termini qualitativi che quantitativi. Il programma dettagliato del PNRR prevede che il governo...-->continua

28/06/2021 - Una domanda alla Procura della Repubblica di Potenza

Come è noto, il 7 maggio 2020, al termine dell’azione di disobbedienza civile tenuta fuori alla sede Rai di Potenza, fui denunciato per violazione dell’art. 18 TULPS. A maggio scorso, non avendo ancora ricevuto notizie dalla Procura e nutrendo la speranza di p...-->continua