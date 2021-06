A Castelluccio Inferiore sono iniziati i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del costone di San Tommaso. Con Decreto del Dipartimento degli Affari Interni del 30.12.2019, il Comune si aggiudicava l'ingente finanziamento, pari a 840 mila euro, per la messa in si... -->continua

L’assessore regionale alle Infrastrutture ha inviato una lettera al segretario generale del Bacino del Distretto Meridionale, Vera Corbelli, per individuare una soluzione immediata alla pesante crisi di risorse idriche che sta mettendo in difficoltà il settore... -->continua

“Di fronte al tentativo goffo e mistificatorio - non è il primo e, ne sono convinto, non sarà neanche l’ultimo - del sindaco di Melfi di attribuire a me e alla mia area politica un favolistico silenzio sugli scenari produttivi futuri di Stellantis, devo sempli... -->continua