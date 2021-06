Oggi celebriamo la ‘nostra’ Festa della Repubblica, come avviene da 75 anni, ma con uno spirito diverso. Se da un lato infatti la tradizione e i protocolli impongono di ricordare la storia perché è importante soffermarsi su quello che siamo stati per essere in... -->continua

2/06/2021 - Bolognetti: una risposta dovuta a Bassetti. Da domenica sciopero della fame

Un Bassetti, ormai in preda a un delirio di onnipotenza da overdose televisiva, ha teorizzato la possibilità di far pagare il ricovero a tutti coloro che dovessero ammalarsi per non aver accettato di farsi inoculare uno dei sieri anti-covid19 autorizzati a con...-->continua