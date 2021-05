“Ho presentato una interrogazione al Ministro Orlando per richiamare la sua attenzione sulla situazione in cui si trova l’ARLAB, l’Agenzia regionale del lavoro della Basilicata, e per sapere quali iniziative intende intraprendere al riguardo. Da due anni l’Agenzia si trova infatti in una situazione di stallo, che congela di fatto i 15 milioni di euro a disposizione, che potrebbero essere usati per le politiche attive del lavoro e per rilanciare i Centri per l’impiego. Senza contare che queste strutture saranno tanto più necessarie ora che stanno per arrivare i fondi del Recovery Fund, ed è importante che funzionino a pieno regime”.



Lo ha dichiarato il senatore lucano Saverio De Bonis, il quale ha presentato una interrogazione al ministro del Lavoro Andrea Orlando in merito alla questione dell’ARLAB: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Sindisp/0/1298312/index.html





“Da gennaio 2020 – spiega il senatore – l’ARLAB è senza amministratore e i bandi sono bloccati. Manca inoltre il consuntivo 2019 e 2020 e dunque il bilancio triennale di previsione 2021/2023. Chiaro che in questo modo tutta la macchina non potrà funzionare. Il che è assurdo in un momento in cui servono le energie e le competenze dei giovani in particolare per rilanciare i nostri territori. Ci si lamenta della denatalità in Italia, ma mi chiedo come possiamo convincere i nostri giovani a fare figli se non gli diamo tutti gli strumenti per costruirsi una vita dignitosa e mettere su famiglia. La cosa è ancora più grave proprio perché in questo caso i soldi ci sono, ma sono bloccati da farragini burocratiche di vario tipo”.