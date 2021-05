Apprendiamo della grave questione inerente l’impianto di smaltimento di rifiuti tossici e pericolosi in località San Sago nel Comune di Tortora. Il Coordinamento R.O.S.A. nasce a Maratea come associazione socio-culturale ed uno dei temi su cui focalizza la propria atti... -->continua

Si è svolta nella giornata di ieri la consegna al Comune di Marsicovetere del nuovo defibrillatore da destinare allo Stadio “Francesco Sanchirico” di Villa d’Agri. Il “device” è stato donato dall’Associazione Juventus Club “Alessandro Del Piero”, come gesto di... -->continua

Ci sono voluti oltre 35 anni per costruire la rete organizzativa di oltre 170 associazioni di lucani all'estero ed in Italia che rappresentano circa 1.200.000 di migrati lucani e discendenti. Sono bastati 8 anni a destrutturare il tessuto organizzativo e r... -->continua

Un percorso di confronto che prevede un calendario di incontri tematici per concludersi entro due mesi con un aggiornamento del protocollo di sito “Total-Concessione Gorgoglione”, che risale al 2019, è stato concordato oggi al termine di una riunione presiedut... -->continua