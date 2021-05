"La storia sta dando segni di un ritorno all'indietro. Si accendono conflitti anacronistici, risorgono nazionalismi chiusi ed esasperati, risentiti ed aggressivi. Nuove forme di egoismo e di perdita del senso sociale mascherate da una presunta difesa degli interessi nazionali". Le parole del Papa, nell'Enciclica Fratelli tutti, risuonano chiare ed attuali soprattutto in riferimento a ciò che sta avvenendo in Terra Santa. Nella nostra Costituzione è sancito il ripudio della guerra, non dimentichiamolo. Dobbiamo sentirci tutte e tutti responsabili e non rimanere indifferenti rispetto ad una umanità che ha diritto di vivere. Per questo nel pomeriggio del 20 maggio il Forum delle donne di art 1- Basilicata sarà in piazza in occasione della manifestazione "Piazza per la Palestina" per chiedere la fine di una spirale di morte e distruzione. Dobbiamo essere comunità e popolo di pace.