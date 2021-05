“Sulla mia richiesta di chiusura del Museo Lombroso alcune testate a trazione nordista mi attaccano appellandosi alle solite argomentazioni trite e ritrite e ai soliti pregiudizi duri a morire. Chi ha detto che io non conosca ‘i progressi della scienza’? E poi, se è vero che non ho ancora visitato fisicamente il museo, è vero anche che mi sono ben documentato con il vastissimo materiale e le diverse sentenze che mi sono state inviate. Non parlo a vanvera, è mio costume informarmi bene prima di intervenire su qualsiasi questione. Non hanno davvero altri argomenti per difendere il loro amato museo degli orrori? E in ogni caso visiterò al più presto il Museo assieme a membri del Comitato No Lombroso. Spero che il direttore vorrà dialogare in maniera costruttiva”.



Lo ha dichiarato il senatore Saverio De Bonis, il quale pochi giorni fa ha presentato un’interrogazione al ministro della Cultura Dario Franceschini per valutare l’opportunità di chiudere il Museo Lombroso di Torino.