Caro assessore Merra, stamattina, dopo aver letto la sua ultima nota ufficiale, ho per qualche minuto creduto di vivere in una realtà parallela. Mi spiego. Sono anni che la maggior parte degli autoferrotranvieri Lucani vivono una situazione di profonda difficoltà economica e lavorativa.

Anni che ascoltiamo rassicurazioni e promesse, impegni più o meno ufficiali da chi l'ha preceduta, ma con nostro grande rammarico il tutto senza mai risolvere il problema.

Oggi però a mio parere si è arrivati all'assurdo, assurdo che se non fosse una questione seria sarebbe comica. Lei afferma, che ad oggi la maggior parte delle aziende hanno pagato gli stipendi ai propri dipendenti. Be' le chiedo, sa dirmi quante aziende sono in regola? O meglio quanti miei colleghi stanno ancora aspettando quanto dovuto? E, se posso permettermi, saprebbe dirmi quale è la differenza tra chi riesce ad essere retribuito e chi no?

Guardi sono questi solo alcuni dei paradossi che siamo costretti a subire, e che nessun suo predecessore ha mai voluto chiarirci. Certo che possa prendere spunto dai quesiti suddetti, la saluto e la invito a rispondere pubblicamente alle semplici domande che molti, troppi lavoratori si fanno.



Ziccarelli Luigi