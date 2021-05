Parco Nazionale Appennino Lucano. L'AIW e la difesa degli Avvoltoi,



ma anche della democrazia





Censura su pagina Facebook Parco dell’Appennino Lucano



L’Associazione Italiana Wilderness intende prendere posizione in merito alla deplorevole ed incresciosa vicenda relativa a dei commenti ad un post del 5 maggio sulla pagina ufficiale dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano intitolato: CARABINIERI FORESTALI E PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE UNISCONO LE FORZE PER LA SALVAGUARDIA DEL GRIFONE. Un rappresentante della Lipu, Gianni Palumbo, in merito alla questione della salvaguardia dei grifoni, aveva espresso pacatamente e civilmente il suo parere su un rave non autorizzato, svoltosi nel cuore dell’area protetta qualche anno fa che disturbò la colonia di grifoni presente nelle vicinanze, senza che il Parco intervenisse tempestivamente. L’ornitologo della Lipu invitava il Parco a maggiori controlli per evitare altri danni come questo. La risposta dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano è stata banale, provocatoria ed inopportuna: “Non siamo in Russia!”, come si evince dagli screenshot della discussione. Ai commenti di critica verso questa risposta, tra cui quello del Delegato Regionale AIW dott. Saverio De Marco, la risposta del Parco è stata quella di censurare tutti i commenti, compreso quello di Gianni Palumbo, e disattivare la possibilità di commentare ulteriormente: proprio nello stile della burocrazia sovietica ai tempi dello stalinismo, che censurava le opinioni di chi esprimeva delle critiche a burocrati e dirigenti politici. Ora, tale condotta non è degna delle competenze che dovrebbero riguardare un addetto alla comunicazione di un ente pubblico come l’Ente Parco dell’Appennino Lucano, che è sostenuto dalle tasse dei contribuenti italiani e che pertanto deve seguire la sua mission di tutela ambientale ed essere corretto nei confronti di cittadini ed associazioni ambientaliste, le quali non dovrebbero essere intese come scomodi rompiscatole, ma interlocutori assolutamente indispensabili, ed anche, almeno moralmente, "controllori" da coinvolgere nella gestione delle aree protette. Questo è il sale di una sana democrazia partecipata, che includa importanti portatori di interesse, che ogni giorno con passione e impegno (e a titolo del tutto volontario!) portano avanti le proprie battaglie in difesa della conservazione naturalistica e della conoscenza del territorio. Si coglie l’occasione per esprimere solidarietà pertanto a Gianni Palumbo, per l’immeritato trattamento ricevuto, ma anche per ribadire la nostra opposizione al progetto di valorizzazione turistica che il Parco dell'Appennino Lucano ha ritenuto di realizzare di fronte alle spettacolari ma anche delicate (almeno per la presenza di rarissime specie di uccelli nidificanti!) Murge di Sant'Oronzo. Luoghi che un Parco Nazionale serio dovrebbe porre sotto "campane di vetro" e non già prostituiti al turismo!





Murialdo, 13 Maggio 2021 Franco Zunino

Segretario Generale AIW