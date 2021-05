Il sindaco di Vietri di Potenza, avv. Christian Giordano, ricoprirà il ruolo di coordinatore regionale per la Basilicata dell'Associazione nazionale Comuni Virtuosi, per i prossimi tre anni. La notizia è arrivata a seguito dell'assemblea dei soci, tenutasi nelle Marche, a Monsano, in provincia di Ancona. “La mia esperienza politica fin dall’inizio si è ispirata alle iniziative dei comuni appartenenti all’associazione Comuni Virtuosi. Oggi, rappresentare il mio comune nell’associazione e rivestire il ruolo di coordinatore regionale, rappresenta un grande orgoglio sia per me che per la mia comunità”, ha sottolineato il sindaco Giordano. Per quanto riguarda la carica di presidente, è stata rielette Elena Carletto, sindaca di Novellara, Comune della provincia di Reggio Emilia. Marco Boschini, co-fondatore dell’associazione, è stato confermato come Coordinatore nazionale e avrà il compito di organizzare le numerose iniziative formative e culturali per far conoscere i progetti dei comuni soci. Il Comune di Vietri di Potenza –lo ricordiamo- è stato anche premiato in “Comuni Virtuosi”, con il decimo posto a livello nazionale non con un singolo progetto, ma su una valutazione complessiva dell’amministrazione comunale, partendo dai progetti come Investi a Vietri, Albergo Diffuso, Adotta un cane, Mensa Scolastica a Rifiuti Free e Km0 e Vietri Comunità Solidale, messi in campo già da tempo.