“Questa è una storia scritta in soli tre mesi grazie alla sinergia istituzionale costruita assieme a Sua Eccellenza il Prefetto di Potenza, alla sensibilità e alla determinazione dimostrata dall’Assessore alle Attività Produttive della Regione Basilicata Franco Cupparo, alla solidarietà ed alla collaborazione dei colleghi Sindaci del Programma Operativo Val d’Agri, alla disponibilità del collega Sindaco di San Chirico Raparo, alla competenza dei progettisti e alla serietà dell’impresa esecutrice dei lavori. Soltanto con i fatti i cittadini potranno riacquistare la fiducia nella politica e nelle istituzioni. Forza Castelsaraceno. Forza Basilicata”.

Lo ha postato via social il sindaco di Castelsaraceno Rosso Rosano, a proposito della riapertura a doppio senso di marcia della Fondovalle del Racanello. L’arteria era stata chiuso a inizio gennaio con un’ordinanza del sindaco di San Chirico Raparo, Claudio Borneo, per effetto del dissesto idrogeologico. Pochi giorni dopo si era deciso per una riapertura, ma attraverso un senso unico alternato.

“Era il mese di gennaio - scrive ancora Rosano - quando abbiamo alzato la voce sulla questione Fondovalle del Racanello. In soli tre mesi è stato stanziato un finanziamento di 200.000 Euro dalla Regione Basilicata con risorse del PO Val d’Agri, sono state progettate le opere per la messa in sicurezza della strada e sono stati eseguiti i lavori. Da oggi pomeriggio la strada è aperta al traffico a doppio senso di circolazione. Questa è la politica dei fatti, non delle chiacchiere. Che è proprio quella che vogliono vedere tutti i cittadini di Castelsaraceno”.