Come si apprende dal profilo social dell’associazione, “Ringraziamo l’amministrazione comunale di San Costantino Albanese che, attraverso un'ordinanza, ha accolto la richiesta di Mdc Basilicata chiedendo la rimozione di un’antenna installata per la telelettura dei contatori”.

È quanto si legge sulla pagina Facebook del Movimento difesa del cittadino Basilicata (di seguito, Mdc), che ha ringraziato l’amministrazione comunale di San Costantino Albanese per aver deciso lo “stop alle antenne per misurare i consumi dei contatori del gas”.

“La procedura – spiega via social il sodalizio - è stata attivata a seguito della lettera aperta indirizzata all'amministrazione comunale da Mdc Basilicata, per la preoccupazione di danneggiamento della salute dei cittadini della comunità Arbëreshë presente nel Parco Nazionale del Pollino”, per “l’avvenuta installazione di un’antenna per la telerilevazione delle letture dei contatori del gas in questo Comune, su un immobile privato”. Per tale ragione si esprimeva “seria preoccupazione sugli eventuali effetti dannosi che le onde radio emesse dall’antenna possano generare sulla salute degli abitanti di San Costantino Albanese”.

Sulla questione, il sindaco Renato Iannibelli, con una nota di risposta alla stessa associazione, trasmessa chiaramente alla società che l’aveva installata, aveva precisato come il Comune “non abbia rilasciato alcuna autorizzazione alla società per l’installazione dell’antenna”. Per tale ragione, si legge ancora nella missiva, “e non avendo visionato alcuna documentazione tecnica sulle caratteristiche dell’antenna”, l’Ente “ne chiede la rimozione”.

La comunicazione è stata indirizzata anche ad Arpab ed al prefetto di Potenza Annunziato Vardè, “per quanto concerne l’aspetto della tutela della salute da onde elettromagnetiche, al fine di trovare eventuali soluzione sulla problematica rappresentata”.

“In questo esclusivo luogo – scrive ancora Mdc in riferimento a San Costantino ed al Parco del Pollino - si entra in piena simbiosi con la natura e sarebbe assurdo inquinare l'ambiente con l'emissione di onde elettromagnetiche che, oltre la salute umana, danneggiano anche la natura e la fauna selvatica”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it