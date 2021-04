Con immenso orgoglio e soddisfazione vogliamo condividere con tutti i nostri concittadini il raggiungimento di un importantissimo obiettivo: la valorizzazione dell'antica arte del ricamo, mantenuta in vita dalle abili artigiane anzesi, che, grazie alla collaborazione con la Maison Fendi, ha portato alla realizzazione della #FendiBaguette rappresentativa della Basilicata.

Con il progetto Hand in Hand, di mano in mano, Fendi celebra la qualità e la varietà della maestria artigiana italiana.

La Maison italiana ha invitato 20 atelier, a rappresentanza delle 20 regioni, a reinterpretare la sua borsa iconica baguette. Ciascuna creazione baguette reca il nome dell'atelier e un logo dorato pensato appositamente per l'occasione : ‘Fendi Hand in Hand’.

Questa iniziativa celebra l'impegno della Maison a favore degli artigiani che mantengono in vita preziose tecniche di produzione tradizionale.

Le artigiane anzesi hanno ricamato su lino naturale il prezioso e antico" punto ad intaglio " e i fiori che crescono colorati e spontanei nel nostro territorio.

La semplicità della margherita, il rosso intenso del papavero, la romantica rosa canina,le delicate campanule selvatiche, la precoce viola mammola, la profumata ginestra e le dorate spighe di grano, queste ultime presenti anche nello stemma del comune di Anzi.

Ringraziamo Maria Soave che con rinnovato amore per il suo paese natio, ha incoraggiato con passione questo progetto creativo.

Ci complimentiamo con le ricamatrici che hanno aderito al progetto : Lucia Buchicchio, Marisa e Antonella Sabatella, Rosa Cilibrizzi, Rossana Tito, Cristina Ruggieri, Rosa Maria Cilibrizzi, Lucia Giorgio, Presidente della nascente associazione "Ricami di ieri e di oggi", che collabora con il laboratorio creativo #MAMA CREAZIONI di Mariantonietta Sarli.

La presentazione della baguette avvenuta a Roma e a Milano nello scorso Febbraio, è stata accompagnata da una lettera di presentazione sulla storia e le caratteristiche del ricamo anzese. Ringraziamo per la gentile collaborazione Donato Ruggieri, Anna Buchicchio e Maria Bonomo e Vincenzo Petrone.

Prendere parte a questo progetto ha richiesto un notevole impegno da parte dell'amministrazione comunale nel coordinare e mediare tra la Maison Fendi e le ricamatrici,che realizzeranno altre dieci borse e alle quali auguriamo un roseo futuro lavorativo, consapevoli della ricchezza che è nelle loro mani.

Per quanto riguarda noi Amministratori, abbiamo sostenuto e sosterremo tutti i progetti e le iniziative volte alla promozione dell'artigianato e del patrimonio storico culturale, custode delle nostre radici.

Presto sarà girato ad Anzi il video promozionale.



Lo ha reso noto l’Amministrazione Comunale