“Il vice Presidente del Consiglio regionale Mario Polese (Italia viva), con le parole usate per la replica al Presidente Bardi e all’assessore Cupparo in merito ai fondi destinati alle società sportive, veste i panni di quegli ultras che pur di non ammettere l... -->continua

“Sinceramente mi sfugge il motivo per il quale un mio sostegno a una legittima richiesta di aiuto del mondo delle sport lucano sia stato frettolosamente e superficialmente catalogato nel novero delle strumentalizzazioni. Evidentemente, e ne posso immaginare be... -->continua