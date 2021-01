Egregio Direttore,è degli ultimi giorni la notizia della chiusura della filialedella Banca Popolare Pugliese di Pisticci Scalo afar data dal 15 febbraio 2021. La filiale, nata oltre cinquant’anni fa, è stata da sempre un presidio territoriale ed un servizio fondamentale sia per iresidenti dell’area, sia perle tante aziende e i lavoratori dell’area industrialedella Valbasento.La notizia della chiusura ha immediatamente destato numerose preoccupazioni sia nei cittadini, che si vedono togliere l’ennesimo servizio del centro abitato, sia nelle istituzioni, comunali e sovracomunali. Sulla questione è recentemente intervenutoanche il Consigliere regionale, dott. Roberto Cifarelli, che evidenzia come un simile atto vada “evitato a tutti i costi, al fine di non depauperare ulteriormente una comunità i cui serviziandrebbero potenziati in un’ottica di rilancio economico e sociale”.L’areadella Valbasento di Pisticci Scalo, fiore all’occhiello dello sviluppo industriale della regione per decenni, si appresta a vivere una nuova fase di rilancio industrialegrazie al suo inserimento nella ZES Jonica, provvedimento che consentirà di attrarre nuovi investitori impegnanti nei settori industriali dell’agroalimentare, della chimica verde, della meccanica, oltre che costituire un importante incentivo per le piccole e medie imprese già attive.Alla luce di quanto esposto si chiede a codesta Spettabile Direzione quali siano le motivazioni alla base di un provvedimento, quale la chiusura della filiale di Pisticci Scalo, estremamente penalizzante per un territorio e un’area industriale tra le più importanti della Basilicata.Manifestando piena disponibilità ad un confronto su questo tema, così caro ai cittadini, auspico da parte Vostra un maggior approfondimento, teso a rivedere questa decisione, che si UNO DEI 100COMUNIDELLA PICCOLA GRANDEI T A L I A

pone in netto contrasto con i tanti sforzi compiutidall’Amministrazione,in un’ottica di rilancio industriale dell’area della Valbasento, che dovrebbero andare di pari passo con l’offerta di servizi.