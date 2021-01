Dopo la desecretazione della mappa che riporta i siti favorevoli alla costruzione di un deposito nazionale per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi prodotti in Italia proposta da Sogin, anche diverse aree della Basilicata hanno appreso di essere tra i siti selezionati per ospitare lo stoccaggio, che risulterebbe inevitabilmente pericoloso per la salute e per il tessuto produttivo del territorio. A questo proposito Forza Italia Giovani Basilicata esprime il proprio dissenso e la propria contrarietà nei confronti di questa decisione.“La Basilicata non può essere continuamente vittima di queste decisioni scellerate immolandosi per diventare discarica dell’intera Penisola, ma deve proseguire un cammino di riscatto e progresso iniziato, anche, con Matera capitale europea della cultura, e proseguito con la continua valorizzazione del turismo attraverso le bellezze naturalistiche condite poi da un enogastronomia d'eccellenza. Ragion per cui chiediamo si faccia chiarezza sulla selezione delle aree idonee alla realizzazione di questo progetto di stoccaggio. A tal proposito istituzioni e personalità della politica Lucana hanno già espresso parere unanime sfavorevole a questa ipotesi, a cui deve seguire una presa di posizione forte da tutta la popolazione rigettando con la massima forza ed autorevolezza questa pericolosa ipotesi.