Facendo seguito alla richiesta della Soprintendenza archeologica, Belle arti e Paesaggio della Basilicata e su impulso del presidente Bardi e dell’assessore Gianni Rosa, la Regione ha assegnato 280 mila euro per il restauro della Chiesa madre Santa Maria del Carmine e della Chiesa di Santa Lucia ad Avigliano.

Il finanziamento è stato attribuito secondo le previsioni della Dgr n. 1923 del 2011, con la quale sono state dettate le procedure per l’utilizzo delle economie rivenienti dalle opere finanziate con i fondi della ex legge 64/86.

Saranno così realizzati gli “interventi urgenti al patrimonio architettonico e artistico”, individuati dalla Soprintendenza e considerati di interesse del governo regionale, che ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione dei territori e delle loro peculiarità.