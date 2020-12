Agli attivisti del Movimento 5 Stelle 85048 – Rotonda Oggetto: Riscontro note prot. 8251 del 16/11/2020 e prot. 8436 del 23/11/2020 In seguito alle vostre note del 16 e 23 Novembre 2020 acquisite al protocollo informatico dell’Ente rispettivamente al n. 8251 e 8436, in cui venivano evidenziate e sottoposte all’attenzione dell’Amministrazione Comunale una serie di proposte in merito all’emergenza sanitaria in atto, si evidenzia quanto segue.In via preliminare, si sottolinea che a causa delle positività che hanno colpito Sindaco e Vice Sindaco del Comune di Rotonda non è stato possibile dare una riposta in tempi celeri. Accanto all’emergenza sanitaria vi sono, in questo periodo, una serie di adempimenti e scadenze che gli Enti Locali sono chiamati ad assolvere. Prima di entrare nel merito delle proposte avanzate, avremmo preferito conoscere, soprattutto per la rilevanza dei temi trattati, i nostri interlocutori e non trovarci nella situazione di rispondere ad un gruppo di attivisti anonimi. Ma ravvisata l’importanza delle questioni sollevate rappresentiamo quanto segue:- Il Sindaco può certamente emanare ordinanze contingibili e urgenti ma come più volte chiarito da Organi sovracomunali non possono andare in contrasto rispetto a quanto contenuto e disciplinato nei provvedimenti e decreti vigenti.- L'avvio di una campagna di screening attraverso utilizzo dei tamponi antigenici rapidi era già stata presa in considerazione dall’Amministrazione Comunale e già ampiamente discussa con l’Asp. A tale riguardo è intervenuta anche la Regione Basilicata che con nota prot. n. 227360/13A2 del 21/11/2020 ha comunicato la procedura da seguire nel caso di attivazione da parte dei Comuni di uno screening con tamponi antigenici rapidi. In linea con quanto specificato nella suddetta nota della Regione Basilicata, l’Amministrazione Comunale ha comunicato all’Asp la volontà di effettuare una campagna di screening con tamponi antigenici rapidi sulla popolazione scolastica prima del rientro a scuola post vacanze natalizie (durante le quali il rischio assembramento è, purtroppo, concreto) e di avviare, tramite convenzione con laboratorio privato, uno screening per i cittadini che faranno rientro a Rotonda in occasione delle festività natalizie.- Il supporto psicologico ai cittadini rotondesi risultati positivi è stato attivato fin dai primi casi di positività registrati.- Le Associazioni di volontariato presenti sul territorio, ognuno per la sua natura e per il suo fine associativo, hanno fin da subito lavorato e continuano ancora ad oggi a farlo in favore delle esigenze dei nostri compaesani. Un aiuto avviato fin dalla prima fase della pandemia e mai interrotto. Inoltre gran parte delle attività commerciali presenti sul territorio effettuano consegne a domicilio senza delegare terzi e senza nessun costo aggiuntivo. Gli anziani in difficoltà sono supportati da figure coordinate dall'Ufficio socio-assistenziale del Comune.- L’aggiornamento sui numeri dei nostri concittadini risultati positivi o guariti avviene non appena la task force della Regione Basilicata attraverso la piattaforma regionale o l’Ufficiale di Igiene Pubblica ne danno comunicazione al Sindaco. Sulla questione “numeri” che ha generato, anche nell’ultima seduta del Consiglio Comunale, una smisurata discussione, ci preme sottolineare quanto questo dato non possa essere conosciuto in maniera esatta dal momento che la piattaforma Regionale è in continuo aggiornamento e spesso non perfettamente allineata agli effettivi dati reali.Troviamo invece del tutto inopportuna e inaccettabile la proposta sulla comunicazione delle condizioni cliniche dei soggetti risultati positivi e, ancora di più, sull’aggiornamento delle variazioni intervenute quali miglioramenti, peggioramenti e stato di assistenza sanitaria. Su tale aspetto, ancheperché non gestito direttamente dall’Ente, non verranno fornite informazioni per non ledere la privacye il diritto del malato. - Il “problema riscontrato (da chi?) dei tempi lunghi che intercorrono tra la segnalazione all’Asp di un caso sospetto e la somministrazione del test” non è riscontrabile nei fatti. È bene però chiarire come spesso il tampone venga intenzionalmente effettuato dopo qualche giorno poiché, ai fini della giusta efficacia del test, è opportuno far trascorrere diversi giorni dall’ultima esposizione con un caso sospetto. Il DPCM in vigore, in fatti, stabilisce che questo debba essere fatto al decimo giorno dall’ultimo contatto con un soggetto risultato positivo.- Sugli aiuti di carattere economico messi in campo dall’Amministrazione Comunale a seguito della grave crisi che ha colpito diverse categorie di lavoratori e attività commerciali in favore di queste ultime e dei cittadini che versano in condizione sociali ed economiche disagiate, si elencano, senza entrare nel dettaglio, le misure adottate e messe in campo dall’Ente: l’esenzione totale o riduzione del 50% di IMU, servizio idrico e Tari per le attività chiuse dal DPCM dello scorso 11 Marzo e per quelle attività che hanno subito danni economici; voucher acquisti spendibili presso le attività commerciali aderenti all’iniziativa; tari sociale, una misura per lo sgravio o l’esenzione della tassa

sui rifiuti; tassa occupazione suolo pubblico ridotta alla cifra simbolica di 1€; il bonus pernotto, misura importante per incentivare il turismo in un momento particolarmente delicato per il settore. Pronti e disponibile ad accogliere l’aiuto concreto e costruttivo che è stato fornito, si porgono cordiali saluti.

Per l’Amministrazione Comunale Il Sindaco – dr. BRUNO Rocco