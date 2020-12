Firmato, dal Sindaco di Ruoti Annamaria Scalise, al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale della Regione Basilicata, il provvedimento di concessione di euro 300.000 per la realizzazione dell’acquedottistica rurale. Il comune di Ruoti ha partecipato all’avviso speciale per aree interne alla sotto misura 4.3.1 per il sostegno agli investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali.

Il bando rientra nelle tipologie di investimenti da realizzare nell’ambito della Strategia nazionale per le aree interne (Snai). Sono stati ammessi lavori di realizzazione di acquedotti rurali in Ruoti alle contrade Bosco Grande e Spina Perillo, per la messa in sicurezza e rifunzionalizzazione delle infrastrutture esistenti a servizio delle aziende agricole. Si procederà nei prossimi giorni con la progettazione definitiva e l’appalto per dare inizio ai lavori nella prossima primavera.

Si tratta di infrastrutture pubbliche utili per il mantenimento e lo sviluppo dell’agricoltura nella sua funzione produttiva, oltre a quella paesaggistica ed ambientale.

Il Sindaco di Ruoti Anna Maria Scalise ha dichiarato a tal proposito - “È un grande sostegno per le nostra piccola comunità, per contrastare il triste spopolamento dei nostri territori, garantendo l’accesso ai servizi base e modernizzando un settore vitale delle nostre aree, purtroppo a volte dimenticato, quello dell’agricoltura. Creare condizioni adeguate per partire e ripartire dalla nostra terra è l’obiettivo di rilancio economico del nostro territorio”.