Mercoledì 11 Novembre 2020 alle ore 19:00 l'On. Maurizio Martina, Deputato, già Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sarà ospite per il primo appuntamento di "Next Generation Bas" la scuola di formazione politica dei Giovani Democratici di Basilicata.

L’occasione sarà quella di presentare il libro "Cibo sovrano- Le guerre alimentari globali al tempo del virus".

L’incrocio tra crisi sanitaria, crisi ambientale e crisi alimentare è uno degli snodi più delicati della fase che stiamo attraversando e gli effetti della pandemia sul sistema alimentare non possono essere sottovalutati.

In Italia, infatti, molte persone si sono ritrovate in difficoltà e per potersi sfamare hanno avuto bisogno di sostegno.

Per far fronte a tali esigenze è necessario compiere un percorso sperimentale e innovativo, multi-stakeholder e multi-settoriale, in grado di unire le istituzioni, il mondo della ricerca, della scienza, le imprese private e la società civile.

La strategia vincente per trovare un nuovo equilibrio, sostiene Martina, è una svolta ecologica dello sviluppo affinché si possa produrre meglio, utilizzando meno risorse e superando una volta per tutte gli errori del passato.

I Giovani Democratici di Basilicata avranno la possibilità di approfondire questa tematica, insieme all’autore del libro, l’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook dei GD Basilicata.