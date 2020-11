Non era facile, ma ce l'avete quasi fatta a trasformare la Basilicata in zona Rosso-Marrone.

Poi toccherà chiedere a quelli che oggi invocano responsabilità perché nei mesi scorsi non hanno controllato e men che meno hanno seriamente battuto i pugni sul tavolo per chiedere provvedimenti preventivi nazionali e regionali.

Se la memoria non mi inganna da queste parti si faceva tutt'altro.

A Napoli il lanciafiamme scarico di De Luca e in Basilicata i cazzari del "Basilicata Covid free".

E adesso tocca sciropparsi schiere di pappagalli ammaestrati e dai riflessi pavloviani che su queste cosette non proferiscono verbo.

Buongiorno!

Maurizio Bolognetti

P.S. Suggerisco nuovamente a Leone ed Esposito, a Bardi e a tutti coloro che lo hanno assecondato di dedicarsi alla scrittura. Dimettevi e chiudete un accordo con Speranza. Un bel libro scritto a 8 mani. Sarà di certo degno dell'inferno dantesco.



Di Maurizio Bolognetti, Segretario Radicali Lucani, Consigliere dell’Associazione Coscioni e membro del Consiglio generale del Prntt