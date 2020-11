6/11/2020 - Braia: attenzione massima da gialla a rossa potrebbe essere un attimo

“Grave chiedere a Roma quello che non si riesce a fare in Basilicata in termini di collaborazione istituzionale. Rendere immediatamente disponibili le strutture dedicate Covid, reperire personale medico e sanitario anche dell’esercito per sostenere le attività di screening e...-->continua