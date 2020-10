Nei mesi scorsi abbiamo rivolto appelli, purtroppo inascoltati, alle istituzioni regionali perché fosse procedurato con urgenza un sistema di salvaguardia e prevenzione per evitare il contagio diretto tra lavoratori dei trasporti e utenza.



Abbiamo suggerito, ma anche questa volta inascoltati, di provvedere all’equità di trattamento tra i settori dei trasporti, della scuola e della sanità avviando un’azione generale di screening che interessasse tutti i lavoratori che si trovassero a diretto contatto con l’utenza.



Non abbiamo avuto risposte.



Oggi apprendiamo con grande preoccupazione il dilagarsi di contagi tra i lavoratori del TPL ferroviario e autoferro, FAL con una percentuale che inizia a far paura.



Infatti a seguito dei lavoratori risultati positivi e quelli messi in isolamento fiduciario sono state soppresse numerose corse che hanno messo in seria difficoltà la già precaria mobilità dei lucani.



L’ammasso di studenti e lavoratori che viaggiano in condizioni pessime sui mezzi pubblici lucani rende necessario un intervento immediato e incisivo da parte della Regione che metta seriamente in sicurezza tutto il sistema trasporti essendo l’avamposto del contagio.



Non si può continuare ad essere sordi alle sollecitazioni fatte e rifatte dalle parti sociali. Se si continua così si arriverà molto presto e inevitabilmente al blocco totale della mobilità regionale e qualcuno dovrà rispondere in prima persona dell’inefficienza e del mancato intervento in prevenzione.



Carissimi Amministratori regionali è ora di svegliarsi e operare nell’interesse della salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini che non chiedono altro che interventi immediati e preventivi atti a bloccare questa emergenza che sta mettendo in ginocchio l’intero sistema produttivo regionale.





Antonio Cefola

Segretario Generale Uiltrasporti Basilicata -