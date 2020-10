Nel congratularmi con Domenico Bennardi per la bella, importante e netta vittoria conseguita, gli formulo i migliori auguri di buon lavoro affinché possa prestare il miglior servizio possibile nei confronti della comunità materana.



La passione, l’entusiasmo, la freschezza e la competenza con cui il neo primo cittadino ha affrontato un’impegnativa campagna elettorale rappresentano il giusto viatico per assolvere con efficacia al prestigioso mandato di Sindaco della Città Capitale Europea della Cultura.



L’esito delle elezioni amministrative a Matera, così come in tanti altri comuni lucani ed italiani, conferma la volontà di profondo rinnovamento, inequivocabilmente espressa dal corpo elettorale, stufo di deleterie pratiche di gestione della Cosa Pubblica, prevalentemente basate sulla coltivazione di particolaristici orticelli, che hanno finito per allontanare tantissime persone dalla partecipazione attiva alla vita politica.



Alle aspettative di cambiamento, vigorosamente espresse dal voto libero e consapevole dei cittadini, si deve rispondere con azioni concrete di cambiamento, di cui deve farsi carico- anche in Basilicata- una nuova e lungimirante stagione politica, nella quale, sempre e dovunque, prevalga l’affermazione e la tutela dei beni comuni.





Carlo TREROTOLA- consigliere regionale "Prospettive Lucane"