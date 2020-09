Romano Cupparo è stato confermato sindaco di Francavilla con una percentuale incredibile, pari a quasi l’80% dei voti espressi, che lo rende il sindaco più votato d’Italia.

“Questo risultato vuol dire semplicemente che Francavilla mi vuole bene. Per me significa davvero tantissimo ma, al di là dell’enorme soddisfazione personale, questo voto è dovuto anche al grandissimo lavoro che abbiamo fatto in questi 9 anni durante i quali abbiamo messo in campo una serie di iniziative forti, che hanno reso i veri fautori del cambiamento nella nostra comunità. Per cui è una vittoria mia e della squadra che rappresento”.

“Ma l’aver ottenuto questa straordinario numero di consensi – ha proseguito Cupparo – è, al contempo, una grande responsabilità. Ma non mi spaventa perché voglio fare bene insieme alla mia squadra, che rappresenta il mio vero punto di riferimento per fare sempre meglio e migliorare sempre di più la qualità della vita nel nostro paese. Questo risultato viene da lontano ed è il frutto del lavoro e dei sacrifici di tutti questi anni e, in proposito, voglio ringraziare l’assessore Regionale Franco Cupparo che ci ha supportati e ci ha dato una mano per far crescere non solo Francavilla, ma l’intero territorio affinché diventi un punto di riferimento per tutta l’area sud della Basilicata”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it