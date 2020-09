Nella giornata di giovedi 17 settembre, è stato inaugurato a Sant'Arcangelo il nuovo palazzetto dello sport. A seguito della benedizione di Don Adelmo Iacovino, l'amministrazione comunale ha proceduto con il consueto taglio del nastro, al quale hanno partecipato il presidente del CONI Leopoldo Desiderio, il responsabile dei centri federali della Basilicata Ermanno Colucci, i rappresentanti delle società sportive presenti sul territorio ovvero, l'ORSA Viggiano, l'ACS 09 e la Santarcangiolese, assieme ai dirigenti scolastici e i cittadini che da tempo attendevano di poter usufruire della struttura. Il sindaco Vincenzo Nicola Parisi, a tal proposito, esprime la sua soddisfazione: “è stato tagliato quest'altro nastro ed abbiamo ultimato un'altra opera con grande piacere. L'abbiamo consegnato idealmente ai presidi delle scuole medie e ragioneria, dato che è una struttura che nasce assieme ai fondi della Provincia, quindi con una vocazione scolastica ma che nell'immediato futuro che spero possa essere gestito ancora da noi, previa una stipula di una convenzione, sono certo verrà utilizzato anche da altre associazioni locali e non soltanto dalle squadre di calcio a 5, immaginando di dare spazio anche ad altri sport come la pallavolo, la pallamano, il pattinaggio e la danza. Inoltre può essere utilizzato anche per convegni o comunque come luogo di incontri. Anche questa è un'opera che parte 13 anni fa e siamo riusciti a definirla. Bisogna ultimare un po' gli spazi esterni ma ci sono già ottantamila euro in bilancio per sistemare l'area parcheggio ed esterna. A questo aggiungo senza fare giri di parole quella che è ormai una certezza, l'ultimazione dell'incompiuta per antonomasia qui a Sant'Arcangelo, ovvero la piscina. Un progetto che è in piedi da 20 anni e dove noi nel corso di questi 5 abbiamo fatto tanti lavori per rendere fruibile l'intera area attraverso recinzioni, illuminazioni, portando le adduzioni e un po' di verde per quello che è per noi è il nascendo Parco Cittadino, un polmone verde di tre ettari nel cuore di San Brancato. A tal riguardo abbiamo appaltato le opere conclusive, quindi l'acquisto dell'unità di trattamento d'area, delle centrali termiche, abbiamo provveduto anche all'acquisto di un sollevatore per persone con diverse abilità, quindi immagineremmo anche una convenzione con l'ASP per avviare della ginnastica correttiva in acqua. Naturalmente saremmo felici di avviare il tutto tra un mese ma sono certo che lo sarà comunque anche chi, nella denegata ipotesi non fossimo più noi ad amministrare, ci subentrerà, visto che troverebbe il piatto già pronto. Certamente avere una piscina semiolpimpionica attrezzata anche per i disabili, sarebbe un bel fiore all'occhiello per Sant'Arcangelo e soprattutto potrebbe diventare un volano di economia. Immagino una polisportiva o una cooperativa giovanile per la gestione non solo della vasca ma dell'intera area dove è già presente un campo da calcetto e dove realizzeremo un'area fitness ed un parco giochi con il progetto che è già stato inserito in bilancio”. Sulla stessa scia l'assessore allo sport Salvatore Di Noia: “abbiamo inaugurato questa struttura che è fondamentale per metterla in rete con tutte le altre. Come anticipato dal sindaco la mattina verrà messa a disposizione delle scuole, in modo particolare scuola media e ragioneria ma naturalmente la cosa coinvolgerà anche il liceo, mentre il pomeriggio tramite apposito regolamento lo utilizzeranno le associazioni e i cittadini che ne faranno richiesta”. A seguito dell'inaugurazione è stata giocata una partita amichevole di Calcio a 5 che ha visto la vittoria della compagine locale, l'ORSA Viggiano sul Montalto C5. Il presidente onorario Domenico Siviglia, è raggiante: “mi auguro che il completamento burocratico avvenga presto perchè non vi nascondo che noi abbiamo due squadre che faranno la serie A, dato che ai grandi si è aggiunta l'Under 19 e ci piacerebbe molto non solo poterci allenare ma anche giocare con i più piccoli su questo campo. Confido nell'amministrazione, questa o quella che verrà, sperando che venga omologato il prima possibile”. Infine il prof. Mario Brancale “esprimo l'augurio per questa nuova infrastruttura che è a disposizione sia dell'istituzione scolastica che della comunità tutta”, in rappresentanza dell'Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Levi” di Sant’Arcangelo, dato che la dirigente Lucia Lombardi, nonostante la sua forzata assenza, non ha comunque voluto far mancare la presenza della scuola a tale manifestazione.



Carlino La Grotta